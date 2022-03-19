الاحتلال: نحو 8000 لاجئ أوكراني في الكيان غير مؤهلين للحصول على الجنسية

العالم-الاحتلال

وأشارت إلى أنه من إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في الكيان، ما يقرب من 30 بالمئة - حوالي 3650 - مؤهلون للهجرة بموجب قانون "العودة الإسرائيلي" أو لديهم بالفعل صلاحية البقاء في "إسرائيل".

وأضافت شاكيد أن 1050 آخرين منهم غادروا كيان الاحتلال إما باختيارهم أو مُنعوا من الدخول، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقا لموقع واينت الإخباري الإسرائيلي" مُنع 290 من الدخول إلى البلاد" وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 7900 أوكراني في الكيان غير مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وكانت شاكيد قد حددت الأسبوع المنصرم عدد اللاجئين غير اليهود بـ 5000 - بالإضافة إلى 20000 أوكراني على تأشيرات سياحية في الكيان قبل اندلاع الحرب. وأعلنت لاحقا، أنه سيتم منح أقارب الإسرائيليين حق الدخول بعد احتجاج عام على الغطاء.

وتعتبر مسألة اللاجئين الأوكرانيين مثيرة للجدل للغاية في كيان الاحتلال، حيث حدت شاكيد بشكل كبير في البداية من عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول الكيان.

وفي السياق قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 100 ألف أوكراني فروا من البلاد منذ الخميس، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين الآن أكثر من 3.1 مليون.