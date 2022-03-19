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تونس.. دعوات للتظاهر غدا

تونس.. دعوات للتظاهر غدا
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

دعت «المبادرة الديمقراطية» في تونس، إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة، غدا، احتفالا بعيد الاستقلال، وللمطالبة بـ«عودة المسار الدستوري» في البلاد.

العالم - تونس

جاء ذلك في بيان، لـ«المبادرة الديمقراطية - حراك مواطنين ضد الانقلاب»، نشر على الصفحة الرسمية للحراك، إن مسيرة حاشدة ستنطلق من «باب سعدون» وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله، تزامنا مع الذكرى 66 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956).

و«المبادرة الديمقراطية» هي إطار سياسي أعلن عنه حراك «مواطنون ضد الانقلاب» في نوفمبر الماضي، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد حضرها آلاف التونسيين.

ودعا البيان إلى «التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد».

وحذر من «الانهيار الاقتصادي المؤذن بالانفجار الاجتماعي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارا تاما إلى أي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي يكتفي بحركات فولكلورية ومسرحيات استعراضية طاردة للاستثمار وتستهدف التجار والصناعيين تحت اسم محاربة الاحتكار».

وجددت المبادرة إدانتها لـ«محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والمطالبة بالسراح الفوري للعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، وكافة مساجين الرأي ».

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تونس.. دعوات للتظاهر غدا

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