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بوتين يحدد شروط بلاده لتطوير الاتفاق المحتمل مع أوكرانيا

بوتين يحدد شروط بلاده لتطوير الاتفاق المحتمل مع أوكرانيا
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

كشفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين حدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شروط بلاده الأساسية لتطوير الاتفاق المحتمل مع أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقال الكرملين في بيان، إنه “بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية (اليوم) بين بوتين وماكرون، تم خلالها مناقشة الوضع في أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن “بوتين ناقش مع ماكرون المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف، وفي هذا السياق، أوضح الرئيس الروسي الشروط والنهج الأساسي لتطوير الاتفاق المحتمل”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

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