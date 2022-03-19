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المغرب.. بنكيران يشرع في نشر حلقات دينية مصورة

المغرب.. بنكيران يشرع في نشر حلقات دينية مصورة
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

شرع الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي (معارض)، عبد الإله بنكيران، مساء الجمعة، في عرض سلسلة من الحلقات الدينية المصورة، عبر "فيسبوك".

العالم - المغرب

المغرب (الأناضول): وقال بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في الحلقة الأولى من السلسلة، تحت اسم "آية استوقفتني": "التسجيلات التي أشرع في بثها، لا علاقة لها بما كنت أنشره سابقا، تفاعلا مع الأحداث السياسية".

وأضاف: "سأتفاعل مع كتاب الله وسنة رسول الله، ومع بعض ما تركه لنا السلف الصالح".

وتابع: "توجد أمور تستوقفني ولها معان كبيرة، وتجيب عن إشكالات تعترض حياتي، سأنشرها لعلها تفيد الناس".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض بنكيران، تجديد الشراكة بين حزب "العدالة والتنمية"، و"حركة التوحيد والإصلاح" (دعوية/ تأسست عام 1996).

ويجمع بين "العدالة والتنمية" (13 مقعدا من 395 بالبرلمان) و"التوحيد والإصلاح"، تنسيق وشراكة وثيقين، حيث دعمت الحركة الحزب بانتخابات 2011 و2016، إلا أنها تراجعت عن دعمه في انتخابات 2021.

وفي أغسطس/آب 2018، صادق المؤتمر العام للحركة، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها، ودعت إلى "تطليق" السياسة وتعميق طابعها الدعوي.

كما تم خلال المؤتمر، إبعاد قيادات ووزراء الحزب، من المكتب التنفيذي للحركة.

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المغرب.. بنكيران يشرع في نشر حلقات دينية مصورة

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