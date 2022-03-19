رئيس وزراء اليابان یصل الى الهند اليوم السبت

العالم-اسیا والباسفیک

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الهند خلافا لحلفائها الآخرين ضمن الحوار الأمني الرباعي "كواد" (الولايات المتحدة وأستراليا واليابان) امتنعت ثلاثة مرات عن التصويت في الأمم المتحدة على إدانة العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، واكتفت بالدعوة إلى وقف العنف.

ولفتت الوكالة إلى أن كيشيدا ونظيره الأسترالي، سكوت موريسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، فشلوا في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال اتصال رباعي، في إقناع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء روسيا التي تعد أكبر مصدر أسلحة للهند.

وشدد الجانب الهندي بعد ذلك الاتصال على ضرورة أن تواصل مجموعة "كواد" التركيز على "أهدافها الأصلية لتقديم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأعلن مسؤول في الخارجية اليابانية، قبيل زيارة كيشيدا إلى الهند (وهي الأولى من نوعها منذ عام 2017) أن طوكيو على دراية بالعلاقات التاريخية التي تربط نيودلهي بموسكو.

وتابع: "لكن لدينا في الوقت نفسه قيم أساسية ومصالح استراتيجية مشتركة، ولذلك من الطبيعي أن تجرى هناك مناقشات صريحة لتوضيح رؤيتنا للتطورات في أوكرانيا، وننتظر من رئيس الوزراء مودي توضيحا مماثلا".

ولم يتطرق الجانب الهندي في بيانه عن زيارة كيشيدا إلى التطورات في أوكرانيا كأحد المواضيع المطروحة على أجندة المحادثات.

ومن المقرر أن يجري مودي الاثنين القادم أيضا اجتماعا افتراضيا (عن بعد) مع نظيره الأسترالي موريسون.