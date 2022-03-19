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المحميات ..

النظام السعودي يرهب شعبه بمجزرة دموية

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

يلقي برنامج "المحميات"الضوء على موضوع الإجرام الوحشي المتمثل بإعدام 81 شخصا في السعودية دفعة واحدة وعن الاعلام الكاذب وعن مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك السعودي.

العالم المحميات

ويبحث البرنامج في قصة قيام النظام السعوديّ، بتاريخ 12 مارس/ آذار 2022 على ارتكاب مجزرةٍ جماعيّة جديدة، حيث أعدم 81 معتقلًا بينهم 41 على خلفيّة سياسيّة بعد اتهامهم بـ«قضايا الإرهاب«.

وبحث البرنامج في الأسباب الحقيقية التي دعت لاعتقالهم في انهم خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون فيها بحقوق مشروعة، فقابلتهم قوات النظام السعودي بقوات مدججة بالسلاح ولاحقتهم وداهمت منازلهم وعاثت فيها فسادا وبعد اعتقالهم تم انتزاع اعترافات كاذبة منهم تحت تعذيب شديد.

كما يناقش البرنامج موضوع توقيت الاعدام السعودي لـ81 شخص وارتباطه عما يجري من أحداث عالمية ولاسيما الازمة الأوكرانية.

ويسلط برنامج"المحميات" الضوء على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي، والتعليقات الواردة حول هذا الاتصال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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المحميات .. النظام السعودي يرهب شعبه بمجزرة دموية

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