’الأيادي المفتوحة’ تسرب راتب رئيس ’الموساد’

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" السبت، إن المجموعة المشتبه في كونهم إيرانيين، نشروا عبر قناتهم على "تليغرام" استمارة ضريبية لرئيس الموساد يرجع تاريخها إلى عام 2020 وتحتوي على معلومات حول راتبه ومدخراته ومعاشه التقاعدي.

وأشارت إلى أن المنشور الأخير يتناقض مع ادعاءات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن المواد الموجودة بحوزة "الأيادي المفتوحة" قديمة فقط.

والأربعاء، وفي أول ظهور لها، نشرت "الأيادي المفتوحة" صورا ومعلومات شخصية عن "بارنيع"، الذي يترأس "الموساد" من الأول من يونيو/حزيران 2021.

وأظهر مقطع مصور بثه القراصنة على "تليغرام" صورا شخصية لرئيس "الموساد" وتذاكر طيران طلبها ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته وصورة عبر الأقمار الصناعية لما يُزعم أنه منزله الخاص وسط "إسرائيل".

لكن تل أبيب، قللت وقتها، من أهمية الوثائق التي تم تسريبها لرئيس الموساد.

ونفى مكتب بينيت، أن تكون تلك البيانات تم الاستيلاء عليها من الهاتف الشخصي لـ "بارنيع"، قائلا إن الحديث يدور عن "بيانات قديمة"، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.