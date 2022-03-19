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العراق يعلن عن تفعيل نظام الأمن السيبراني لتأمين شبكات الإنترنت

العراق يعلن عن تفعيل نظام الأمن السيبراني لتأمين شبكات الإنترنت
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، تأمين جميع شبكات الإنترنت في البلاد وتفعيلها بنظام الأمن السيبراني.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، أن وزارته قامت بذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتأمين المحركات كافة.

وأكد المشهداني أن "هناك مساع على عمل وتأمين جميع شبكات الانترنت العاملة في العراق، خصوصا بعد أن تم تفعيل نظام الأمن السيبراني، وهذا يعد من الأنظمة المهمة التي تعمم على جميع الصفحات وكافة الأجهزة في العراق".

وأشار المسؤول العراقي أن هنالك تعاونا ملموسا بين الأجهزة الأمنية في بلاده، والمتمثلة بجهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، في حال تم تأمين هكذا محركات، وهكذا أمن.

وشدد المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، على وجود شعبة كاملة بوزارة الاتصالات في مديرية الاتصالات والمعلوماتية، تقوم بكافة الجهود على توحيد وتقوية الأمن السيبراني في العراق.

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