بوتين يتحدث لرئيس وزراء لوكسمبورغ عن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

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وقال الكرملين في بيان "بمبادرة من جانب لكسمبرغ، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء دوقية لكسمبرغ الكبرى إكزافييه بيتيل. ولفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها قوات الأمن الأوكرانية على دونيتسك ومدن أخرى من جمهورية لوغانسك الشعبية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين السكان المدنيين".

بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى الطبيعة غير المقبولة للأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، والتي تشكل خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها.

وأضاف الكرملين في البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل ، أوضح تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين "كزافييه بيتيل أبلغ عن اتصالات مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى. أوجز فلاديمير بوتين تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".

هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.