شاهد..هذا ما جاء في دعوة زيلنسكي الى موسكو..

العالم - خاص بالعالم

مع استمرار الحرب في اوكرانيا تستمر الجهات السياسية المختلفة، أما بتقديم تبريراتها لمواقفها أما اعيدها لما قد يحصل مستقبلا جارء الحرب.



الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد دعوته لمحادثات سلام شاملة مع موسكو وقال ان روسيا ستحتاج الى عدة اجيال للتعافي من الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "المفاوضات حول السلام والامن بالنسية لنا والامن في اوكرانيا امور جوهرية وعادلة ويجب ان تتم بدون تاخير، هذه هي الفرصة الوحيدة لروسيا من اجل تقليص الضرر الناجم عن اخطائها.



وعلى الجانب الروسي اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الولايات المتحدة هي التي تمنع اوكرانيا من الموافقة على الحد الادنى من المطالب الروسية في المفاوضات، وقال ان عملية بلاده العسكرية ستمضي قدما رغم كل العوائق.

الخارجية الروسية حذرت هي الاخرى من ان اعلان الاتحاد الاوروبي عن حرب مالية واقتصادية شاملة ضد روسيا سيؤدي الى عواقب لا يمكن التراجع عنها، وقالت ان موسكو بصدد التحضير لرد على العقوبات غير المسبوقة التي تتعرض لها من واشنطن والاتحاد الاوروبي.

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اكد مواصلة تقديم الدعم لاوكرانيا، وقال ان عودة العلاقات الى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحرب في اوكرانيا ستكون بمثابة تكرار لخطا ارتكب عام 2014 في اشار الى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "بوتين المنتصر لن يتوقف عند اوكرانيا وانهاء الحرية فيها اوكرانيا، بل سيواصل التقدم الى جورجيا وستبدا حقبة جديدة من التهديد والترهيب والرعب من البلطيق والى البحر الاسود والفوز في اوكرانيا سيكون بمثابة الضوء الاخضر لذلك".

يذكر ان الرئيس الاميركي جو بايدن اجرى اتصالا مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، حيث حذر بايدن تشي من مغبة تقديم الدعم لموسكو، فيما اكد تشي ان الصراعات على غرار الحرب في اوكرانيا لا تصب في مصلحة احد.