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أمريكا عرضت على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا

أمريكا عرضت على تركيا إرسال منظومة
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أشارت وسائل إعلام إلى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعرض لتركيا من أجل نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية.

العالم - الأميركيتان

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن أشخاص مطلعين، فإن المسؤولين الأمريكيين أشارو إلى الفكرة خلال الشهر الماضي في اتصالات مع نظرائهم الأتراك، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي.

هذا وتبحث السلطات الأمريكية الآن في جميع أنحاء العالم عن أنظمة صواريخ روسية أو سوفيتية الصنع مضادة للطائرات يمكن أن تستخدمها أوكرانيا لمواجهة الطائرات والصواريخ الروسية.

وعكر شراء "S-400" من قبل تركيا العلاقات مع الولايات المتحدة، وترفض إيقاف تشغيل الأنظمة الروسية، على الرغم من الضغوط السياسية والعقوبات والاستبعاد من برنامج إنتاج الجيل الخامس من F-35. مقاتلين.

وأعلنت سلوفاكيا، مؤخرا عن استعدادها لنقل أنظمة "S-300" إلى دولة مجاورة، إذا زودتها الولايات المتحدة ببديل مناسب، ويمكن أن تصبح موردا لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. كما وتوجد أنظمة مماثلة في الخدمة أيضا مع اليونان.

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أمريكا عرضت على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا

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