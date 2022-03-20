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رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يعتزم نقل مقر حكومته إلى مجمع وزارة الدفاع

رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يعتزم نقل مقر حكومته إلى مجمع وزارة الدفاع
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا، يون سيوك يول، اليوم الأحد، إنه سيتم نقل المكتب الرئاسي من مقر الرئاسة الحالي "تشونغ وا ديه"، أو المكتب الأزرق، إلى مجمع وزارة الدفاع.

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب "يونهاب" كان مجمع وزارة الدفاع أحد الموقعين المرشحين لنقل المكتب الرئاسي، إلى جانب مبنى وزارة الخارجية.

وفاز المدعي العام السابق المحافظ، يون سوك يول، البالغ من العمر 61 عاما، في الانتخابات الرئاسية 2022، حيث حصل على حوالي 48.6 بالمائة من الأصوات، متفوقا على منافسه الليبرالي الرئيسي، لي جاي ميونغ، بفارق ضئيل، أقل من نقطة مئوية واحدة.

وسيتولى يون منصبه رسميا في مايو لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. ويشير انتخابه إلى وجود تطلع قوي بين مؤيديه لنقل السلطة من حكومة مون جاي إين الليبرالية الحالية إلى الكتلة المحافظة.

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