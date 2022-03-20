الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إطلاق نار على ثكنة أمنية بالقيروان وسط تونس

إطلاق نار على ثكنة أمنية بالقيروان وسط تونس
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

تعرض مقر فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بالقيروان (وسط تونس)، فجر الأحد، إلى إطلاق نار من قبل سيارة مجهولة لاذت بالفرار.

العالم - تونس

جاء ذلك في بيان مقتضب نشر بموقع النقابة العامة للحرس الوطني بالقيروان، الأحد، على فيسبوك.

وأضافت النقابة أن الهجوم لم يسفر على أي أضرار.

وفي سياق متصل أكد راديو “صبرة اف ام “الذي يبث من مدينة القيروان “تعرض ثكنة طلائع الحرس الوطني بالقيروان إلى إطلاق نار على مستوى المدخل الرئيسي من قبل مجهولين قاموا بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية ثم لاذوا بالفرار”.

ورجح الراديو “أن يكون منفذو هذا الجرم ينتمون إلى إحدى الخلايا الإرهابية”.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية لفوج تدخل الوسط بالقيروان (تابعة للحرس الوطني) على فيسبوك صورا لآثار طلق ناري على باب الثكنة.

و لم تعلق وزارة الداخلية على الفور على الحادث.

والسبت دعت الداخلية “إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو “أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب”، عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته”، وقالت إنه “محل تفتيش توقيا من الأعمال الإرهابية”.

وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو/ أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وطالما كانت الهجمات الإرهابية متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ”وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية”.

روابط ذات صلة

تونس.. وقفة احتجاجية وسط العاصمة رفضاً لـلاستشارة الإلكترونية لسعيّد

نقابة صحفيي تونس تدين توقيف إعلامي بموجب قانون 'مكافحة الإرهاب'

تونس.. دعوات للتظاهر غدا

رئيسة وزراء تونس: لا ندخر جهدا لإنجاح 'تيكاد 8' والقمة الفرنكوفونية

تونس .. سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ "علمية كسر الحصار الثانية"

الكاظمي يعقد اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في نينوى

رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يعتزم نقل مقر حكومته إلى مجمع وزارة الدفاع

شروط بوتين لوقف الحرب.. وقلق واشنطن من بكين

برلماني ايراني ينتقد صمت المنظمات الدولية تجاه اعدامات السعودية

إطلاق نار على ثكنة أمنية بالقيروان وسط تونس