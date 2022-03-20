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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

العالم - فلسطين

وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، خصوصا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة "الهيكل" المزعوم.

وكانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام 682 مستوطناً للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، الذي تخلله احتفال المستوطنين بـ"عيد المساخر" العبري أو "البوريم"، يومي الأربعاء والخميس.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، بينما تتكثف هذه الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.

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