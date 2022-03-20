أستراليا تحظر تصدير خامات الألمونيوم إلى روسيا

العالم - أسيا والباسفيك

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحدـ، فرض حظر فوري على صادرات الألومينا وخامات الألمونيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا، في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية هناك.

وقالت الحكومة الأسترالية، في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، إنّ "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الألومينا".

وأضافت أنّ هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألمونيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.

وقال البيان إنّ "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".

وتمتلك شركة التعدين الانجليزية الأسترالية "ريو تنتو" حصة تبلغ 80% في شركة "كوينزلاند ألمونيا"، في مشروع مشترك مع شركة "روسال انترناشونال" الروسية، ثاني أكبر منتج للألمونيوم في العالم.

وكانت أستراليا فرضت، الأسبوع الماضي، عقوبات على رجلي أعمال روسيين على صلة بصناعة التعدين، أحدهما الملياردير أوليج ديريباسكا الذي يمتلك حصصاً في شركة "كوينزلاند ألمونيا".

وقال البيان إنّ أستراليا فرضت في المجمل حتى الآن 476 عقوبة، على 443 شخصاً، من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و 33 كياناً، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي في روسيا وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.