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وثائقی العالم ورسالة مستمرة

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قناة العالم الاخبارية تزامنا مع ايام الذكرى 19 لانطلاقتها، اعدت برنامجا وثائقيا من حلقتين يسلط الاضواء على جزء من تغطية مراسلي القناة في دول المنطقة وجانبا من معاناتهم في نقل الحقائق والمخاطر التي يواجهوها.

منذ انطلاقة قناة العالم الاخبارية قبل 19 عاما وهي تأخذ على عاتقها تغطية احداث المنطقة والعالم بمهنية وأمانة.

فلقد اكتسبت قناة العالم اهتمام كبير من قبل الجمهور الإعلامي العالمي والعربي، وذلك بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تميزت قناة العالم في قدرتها على تغطية كافة أحداث الغزو الأمريكي للعراق، وذلك من خلال انتشار وتوزيع مراسيلها على كافة مناطق العراق والعمل على تغطية إخبارية متميزة، كما قامت أيضاً قامت بتقديم العديد من التقارير الميدانية...

اقرأ المزيد على e3arabi: ما هي ‏قناة العالم الإخبارية؟ https://e3arabi.com/?p=1013120

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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