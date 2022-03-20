وثائقی العالم ورسالة مستمرة

منذ انطلاقة قناة العالم الاخبارية قبل 19 عاما وهي تأخذ على عاتقها تغطية احداث المنطقة والعالم بمهنية وأمانة.

فلقد اكتسبت قناة العالم اهتمام كبير من قبل الجمهور الإعلامي العالمي والعربي، وذلك بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تميزت قناة العالم في قدرتها على تغطية كافة أحداث الغزو الأمريكي للعراق، وذلك من خلال انتشار وتوزيع مراسيلها على كافة مناطق العراق والعمل على تغطية إخبارية متميزة، كما قامت أيضاً قامت بتقديم العديد من التقارير الميدانية...



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