الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الجيش الايراني: حققنا نجاحات باهرة في جميع المجالات خلال العام الفائت

قائد الجيش الايراني: حققنا نجاحات باهرة في جميع المجالات خلال العام الفائت
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الجيش حقق نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي والتدريبي والعلمي والثقافي خلال العام الهجري الشمسي الذي ينتهي اليوم.

العالم - ايران

وفي الرسالة التي وجهها بمناسبة العام الجديد قال موسوي: في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم الحروب والقتل والصراع وتفشي الأمراض واجراءات مشؤومة وغير إنسانية على ايدي قوى الغطرسة وما يسمى "المدافعون عن حقوق الإنسان" -وهم في الحقيقة ضد البشرية- تقف إيران شامخة وابية في مواجهة جميع المؤامرات والحظر الجائر والمخططات الشريرة لداعمي الإرهاب، وتسلك بنجاح طريق الامن والسلام والاقتدار وذلك بفضل نظامها الديني وقيادتها الفطنة، وشعبها المتواجد في الساحة على الدوام وقواتها المخلصة والثورية والقوات المسلحة المضحية في سبيل الوطن.

واضاف اللواء موسوي: ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، باعتباره ذراعا قويا لحماية النظام الإسلامي والدفاع عن استقلال ووحدة أراضي البلاد، وبجهود قواته وكوادره وبدعم من القوات المسلحة الأخرى، استطاع ان يحقق نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي والتدريبي والعلمي والثقافي خلال العام الايراني الفائت، فبالإضافة إلى اجراء المناورات الناجحة، وصناعة انواع الطائرات المسيرة والاستطلاعية والرادارات، والمشاريع البحثية الاستراتيجية والتدريبية والعديد من الإجراءات لاستتاب الأمن، كرس امكانياته لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية ومرضى كورونا وعشرات الإجراءات المؤثرة الاخرى وقدم شهداء فداء للوطن.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قائد الجيش الايراني: قدرتنا المتفوقة بالمسيّرات ستحدد مصير ساحة المعركة

الشعوب المظلومة في العالم استفادت من الثمار القيمة لجهود الحرس الثوري

قائد الجيش الايراني يؤكد اهمية تعزيز القدرات الدفاعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الرضوخ للمغرب'.. الموقف من الصحراء الغربية يتفاعل داخل إسبانيا

بأول زيارة رسمية.. بينيت يسافر إلى الهند

الكاظمي يوجه بتعزيز الامن وتحسين العمل الخدمي في نينوى

الخارجية التركية: أنقرة ترغب بعقد قمة ثلاثية لزعماء تركيا وروسيا وأوكرانيا

المبعوثة الأممية لليبيا تطلع مرشحي الرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة

أستراليا تحظر تصدير خامات الألمونيوم إلى روسيا