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إيران.. 60 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران.. 60 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 60 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ایران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الاحد، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و610 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و816 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و141 الفا و33 شخصا.

وأضافت أن الفين و11 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و822 الفا و521 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و735 الفا و823 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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