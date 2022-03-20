سيئول تحدد مكان إطلاق بيونغ يانغ قاذفات الصواريخ

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب وكالة يونهاب الكورية، قالت مصادر في الجيش الكوري الجنوبي: إنها أطلقت من مكان ما في مقاطعة بيونغان الجنوبية لمدة ساعة، قبل الساعة 7:20 صباحًا وبعدها.

ووصفت المصادر تلك القاذفات بأنها "أحدث سلسلة من الاستفزازات التي يمكن أن تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت المصادر العسكرية قد أكدت أن "كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، أربع طلقات يُفترض أنها طلقات قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحر الغربي".

وحددوا وجهتها بأن تلك الطلقات كانت لقاذفات الصواريخ المتعددة باتجاه البحر الغربي، مؤكدين: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي ونراقب عن كثب التطورات ذات الصلة".

وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.