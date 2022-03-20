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وزارة التضامن المصرية تكشف كواليس إحالة 6 مسؤولين سابقين للمحاكمة

وزارة التضامن المصرية تكشف كواليس إحالة 6 مسؤولين سابقين للمحاكمة
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تفاصيل إحالة 6 مسؤولين سابقين في الوزارة للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة.

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وقالت الوزارة إن الواقعة تعود لعام 2018، حيث اكتشفت تزوير المستندات، وعلى الفور أوقفت مدير عام التأهيل السابق حينها، ومعاونيه عن العمل وأحالتهم للتحقيق.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها أحالت الأمر برمته في ذلك الوقت إلى النيابة العامة، حيث سدد المسؤول السابق جميع المبالغ التي استولى عليها عن طريق تزويره المستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريا، واستكملت النيابة الإدارية الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.

وأكدت الوزارة أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه مرتكبيها أيا كان موقعهم ومحاسبتهم، خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.

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