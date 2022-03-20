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اوكرانيا..خطوط القتال الأمامية في حالة جمود

اوكرانيا..خطوط القتال الأمامية في حالة جمود
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال  مستشار الرئيس الأوكراني إن خطوط القتال الأمامية في حالة جمود لأن روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم أكثر.

العالم - اوروبا

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنع أوكرانيا "مؤقتا" من الوصول إلى بحر آزوف، لكنها أكدت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وأكدت مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.

سياسيا، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على التخلي عن حيادها والانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

وقال جونسون إنه يعتقد أن البعض في إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لديهم "وجهة نظر ثانية" بشأن الموقف الحيادي الذي تنتهجه الصين في ما يتعلق بتحركات روسيا ضد جارتها الغربية.

وفي الجانب الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

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