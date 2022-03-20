شاهد.. تقدم روسي ملحوظ في السيطرة علی شرق اوكرانيا

العالم - الأزمة الاوکرانیة

وتمكنت القوات الروسية من دخول مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة على الطريق بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونيتسك في الجزء الجنوبي الشرقي لاوكرانيا، وهو ما اكدته وزارة الدفاع الاوكرانية، معلنة فقدانها القدرة على الوصول الى بحر آزوف بعد احكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.

على الجانب الاخر، مازالت المنشآت التابعة للقوات العسكرية الاوكرانية هدفا للجیش الروسي، الذي اطلقت من سفن في بحر قزوين صواريخ من طراز كاليبر، كما اطلق مجددا صواريخ تفوق سرعة الصوت من طراز كينجال من طائرات حربية فوق القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها شنت غارات بصواريخ عالية الدقة على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة الاوكرانية، ما ادى الى مقتل عشرات العسكريين والمرتزقة الاجانب، معلنة تدمير المزيد من الاليات العسكرية والاسلحة والمسيرات.

في المقابل، اكدت القوات الاوكرانية ان الجیش الروسي فشل حتى الان في محاصرة العاصمة كييف معلنة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك، بالاضافة الى اسقاط مروحيات روسية جديدة وابادة فرقة انزال مظلي هاجمت كييف.

في هذه الاثناء اظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتهم، وهو ما اعتبره محللون عسكريون دليلا على عزم موسكو إطالة أمد الحرب.