الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

جونسون يحذر الصين لهذا السبب..

جونسون يحذر الصين لهذا السبب..
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس وزراء البريطاني، بوريس جونسون، الصين إلى الامتناع عن دعم روسيا في عمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا.

العالم - اوروبا

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس السبت أن جونسون في مقابلة أجرتها معه بعث "رسالة قوية" إلى الصين، حذر فيها بكين من أن "دعم الهجوم الروسي سيكون بمثابة الوقوف إلى الجانب الخاطئ إبان الحرب العالمية الثانية".

ورجح رئيس الحكومة البريطانية أن الصين كانت قد بدأت بالتفكير في موقفها إزاء أحداث أوكرانيا، داعيا بكين إلى "عدم اختيار جانب الشر".

وقال جونسون، وفقا للصحيفة، إنه "لم ير من قبل مثل هذا الفارق الصارخ بين الخير والشر"، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة "إحلال نظام استبدادي جديد في العالم" و"سحق مدنيين أبرياء".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني العملية الروسية في أوكرانيا بأنها "عدوان همجي يعود إلى أظلم أيام الحرب العالمية الثانية".

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه جونسون انتقادات داخل بريطانيا على خلفية تصريح قارن فيه مقاومة الأوكرانيين خلال العملية الروسية بتصويت البريطانيين في استفتاء "البريكست" لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

روابط ذات صلة

كيف ينظر الغرب الى الإنسان والنفط؟.. سَلْ بوريس جونسون!

مصافحة جونسون لابن سلمان .. العبرة ‘الأخلاقية’!

ماذا يريد جونسون من ابن سلمان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جونسون يحذر الصين لهذا السبب..

شاهد بالفيديو.. امريكا ستنسحب من المنطقة لهذه الاسباب

شاهد.. تقدم روسي ملحوظ في السيطرة علی شرق اوكرانيا

الكاظمي يفتتح مستشفى تعليميا بالموصل ويشكر المرجعية على إنجازها

سفرة السينات السبع تجمع الإيرانيين على مائدة العيد

رئيس كيان الإحتلال يلتقي ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية