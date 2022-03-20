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برهم صالح يهنئ بأعياد 'نوروز' ويدعو لمكافحة الفساد

برهم صالح يهنئ بأعياد 'نوروز' ويدعو لمكافحة الفساد
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم الأحد، بحلول عيد نوروز، فيما أكد ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، دعا في تهنئة بمناسبة أعياد نوروز، إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى".

وأكد صالح بحسب البيان، "ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية وخصوصا الشباب وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقا وأساسا للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع المواطنين في دولة قادرة ومُقتدرة".

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