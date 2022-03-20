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موسكو تسمح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بشرط واحد

موسكو تسمح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بشرط واحد
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، يوم الاثنين 21 اذار/ مارس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

العالم - أوروبا

وقال رئيس المركز ميخائيل ميزينتسيف، إنه بحسب القوات المسلحة الروسية، فإن “ما يصل إلى 130 ألف مدني و184 أجنبي من ست دول محتجزون حاليا كرهائن في المدينة”.

وأضاف أن: “روسيا ستفتح اعتبارا من الساعة الـ10:00 صباحا بتوقيت موسكو غدا 21 مارس، ممرات إنسانية من ماريوبول إلى الشرق وبالاتفاق مع الجانب الأوكراني إلى الغرب”.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي إنه ابتداء من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تم التخطيط لمرور قوافل إنسانية محملة بالأغذية والأدوية والضروريات حيث ستكون من الشرق قافلة إنسانية روسية، ومن الغرب قافلة شكلها الجانب الأوكراني.

وتابع ميزينتسيف: “ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف غدا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا عن طريق الممرات الإنسانية المتفق عليها مع الجانب الأوكراني”.

وأكد أنه: “في الوقت نفسه، نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم”.

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موسكو تسمح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بشرط واحد

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