تعرف على المستجد في دول المغرب العربي – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان هناك عشر حكومات مرت على الثورة التونسية وان هذا ساهم في خلق مناخ من عدم الاستقرار السياسي وبالتالي سبب في عدم ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية. وأضافت ان الحكومات كانت تتغير بسرعة ولم يكن هناك مجال لتحقيق أي مجال للنهوض بالاقتصاد.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان كل الازمات السياسية التي مرت على البلاد حولت الاقتصاد التونسي الى أزمة اجتماعية وان المسؤولية تحمل الى كل الحكومات التي تعاقبت على ادارة البلاد في العشر سنوات الماضية.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك العديد من العقبات على المستوى الداخلي، منها عدم التراكمية في العقوبات على الذين سرقوا اموالا طائلة من الخزينة العمومية وبالتالي يبقى سجنهم للفترة التي حكم عليهم في اقسى عقوبة وهي لا تتجاوز عشر سنوات.

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