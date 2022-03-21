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تعرف على المستجد في دول المغرب العربي – الجزء الأول

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى الازمات السياسية والاقتصادية في تونس ومساعي استعادة الاموال المنهوبة في الجزائر وارتفاع فاتورة القمح في المغرب ومؤتمر دولي في موريتانيا لمحاربة الرق ومناشدات لدعم المناطق الزراعية في ليبيا.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان هناك عشر حكومات مرت على الثورة التونسية وان هذا ساهم في خلق مناخ من عدم الاستقرار السياسي وبالتالي سبب في عدم ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية. وأضافت ان الحكومات كانت تتغير بسرعة ولم يكن هناك مجال لتحقيق أي مجال للنهوض بالاقتصاد.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان كل الازمات السياسية التي مرت على البلاد حولت الاقتصاد التونسي الى أزمة اجتماعية وان المسؤولية تحمل الى كل الحكومات التي تعاقبت على ادارة البلاد في العشر سنوات الماضية.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك العديد من العقبات على المستوى الداخلي، منها عدم التراكمية في العقوبات على الذين سرقوا اموالا طائلة من الخزينة العمومية وبالتالي يبقى سجنهم للفترة التي حكم عليهم في اقسى عقوبة وهي لا تتجاوز عشر سنوات.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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