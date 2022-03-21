الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. العزي يدعو العقلاء لتلافي مرحلة أكثر تعقيدا ورفع الحصار على اليمن

اليمن.. العزي يدعو العقلاء لتلافي مرحلة أكثر تعقيدا ورفع الحصار على اليمن
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء حسين العزي إن الحصار المستمر قد يقود الجميع نحو مرحلة أكثر تعقيدا وتحاشيا لوصول الى هذه المرحلة المعقدة  اضاف "أتمنى أن يتلافاها العقلاء".

العالم - اليمن

العزي أكد استمرار حصار تحالف العدوان السعودي الامريكي تعسف غير مبرر وغير ضروري وفائض عن الحاجة واضاف : وحتى تلك الأوهام والأحلام التي يزينها المنتفعون لم ولن تتحقق بل العكس تماما لافتا الى كون الحصار جريمة لا تليق بأحد وإساءة مستمرة لشعب جار يتطلع للسلام وحسن الجوار.

وكان رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط اكد في جلسة لحكومة الانقاذ الوطني وبثتها وسئال الاعلام اليمنية مساء امس ان الدولة في صنعاء لن تقف مكتوفة الايدي امام استمرار الحصار ، وان المحاصرين سيندمون ام لم يرفعوا حصارهم ويفصلوا المف الانساني عن الملف العسكري .

وبعدها بساعات شنت القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الطيران المسير عملية هجومية واسعة على مرحلتين طالت اهداف حيوية في العمق السعودي طالت منشئات شركة ارامكو النفطية والغازية في عدد من المدن السعودية واهداف حيوية اخرى .

روابط ذات صلة

المجلس السياسي الأعلى: اليمن مع السلام الحقيقي ويرفض الاستسلام

رئيس حكومة الإنقاذ: الشعب اليمني يخطو بخطوات واثقة نحو النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأخوان سلامة في مرمى غادة عون: هل تحال جرائم المصارف إلى المجلس العدلي؟

أحزاب ومكونات اليمن السياسية تبارك عمليات كسر الحصار وإعصار اليمن

قيس سعيد: سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل

اليمن.. العزي يدعو العقلاء لتلافي مرحلة أكثر تعقيدا ورفع الحصار على اليمن

فجر اليوم الاثنين.. الاحتلال يعتقل ٨ فلسطينين في الضفة الغربية

كييف.. استئناف المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا اليوم