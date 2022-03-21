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الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة

الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.

العالم-اوروبا

وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا": "ليس هناك حديث عن أي استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".

وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد: "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".

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الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة