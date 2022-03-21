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برلماني ايراني يحذر من افشال واشنطن للمفاوضات النووية والقاء اللائمة على ايران

برلماني ايراني يحذر من افشال واشنطن للمفاوضات النووية والقاء اللائمة على ايران
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

شدد عضو البرلمان الايراني هادي بيكي نجاد على ضرورة احباط مخططات اميركا خلال المحادثات النووية ، معتبرا ان السبيل الوحيد لذلك هو ابطال مفعول الحظر، لكن يجب أيضًا الحرص على تجنب خداعهم في القاء اللوم على الاخرين في عرقلة المفاوضات في فيينا .

العالم - ايران

واشار بيكي نجاد، في تصريح لوكالة أنباء فارس، إلى بعض الجهود الإعلامية لتبرئة الولايات المتحدة من افشال الادارة لمفاوضات الغاء الحظر عن ايران في فيينا أو العراقيل التي تضعها واشنطن خلال المفاوضات والقاء اللائمة على الآخرين.

واعتبر ان اميركا غير جديرة بالثقة وان مواقفها وتصريحات لا يمكن الترتيب عليها مشيرا الى مواقفها تجاه الأزمة الأوكرانية، ففي الوقت الذي تعلن دعمها لكييف وترفض العملية التي نفذتها روسيا فإنها في نفس الوقت تقول: " سيكون من الأفضل لأوكرانيا لها التصالح مع روسيا".

وقال "ليس لدينا خيار سوى ابطال مفعول الحظر ولا ينبغي أن نكون سعداء للغاية بمحادثات فيينا ونتائجها".

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برلماني ايراني يحذر من افشال واشنطن للمفاوضات النووية والقاء اللائمة على ايران

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