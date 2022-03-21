الامم المتحدة تصف الحرب في اوكرانيا بالمدمرة.. وهذا دليلها!

خاص بالعالم

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اكد أن الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن عشرة ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج، مشيرا الى المعاناة التي تلاحق المدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم.

مفوضية اللاجئين اكدت أن اكثر من ثلاثة ملايين أوكراني غادروا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية اغلبهم من النساء والاطفال.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من مليون ونصف المليون طفل هم ضمن الأشخاص الذين فروا إلى الخارج، محذرة من أن مخاطر تعرضهم لاستغلال حقيقي ومتزايد.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن اكثر من مئة واثنين وستين الفا من الرعايا الأجانب غادروا أوكرانيا الى الدول المجاورة. وبحسب وكالات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها تكشف عن وجود ملايين اخرين الذين غادروا منازلهم لكنهم لايزالون داخل الحدود الاوكرانية.

وبحسب وكالات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، فان حوالي اكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا بحسب تحقيق لمنظمة الهجرة الدولية.

وكانت مفوضية اللاجئين تقدر في السابق أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص سيغادرون أوكرانيا، الا ان الاعداد في تزايد مستمر.

من ناحيتها، قالت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، إن ما يقرب من اربعين ألف شخص فروا خلال الأسبوع الماضي، وهو عدد يقرب من عشرة بالمئة من تعداد سكان المدينة البالغ اربعئمة وثلاثين ألف نسمة.

وأوضح مجلس المدينة المطلة على بحر آزوف، أنه تم إجلاء اكثر من تسعة وثلاثين ألفا مواطنا بأمان من ماريوبول في سياراتهم الخاصة.

وأضاف أن من تم إجلاؤهم استخدموا أكثر من ثمانية آلاف مركبة للمغادرة، من خلال ممر إنساني عبر بيرديانسك إلى زاباروجيا.