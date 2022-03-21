شاهد فيديو يوثق حريقا بمحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لأرامكو السعودية

العالم - السعودية

وقال تحالف العدوان السعودي في يوم الأحد ان "هجوماً استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة.

واضاف ‏‎التحالف بحسب الاعلام السعودي اإن "هجوماً عدائيا استهدف مساء اليوم الأحد، محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة".

واوضح ان أدي الهجوم إلى حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

ونشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للهجوم على أرامكو في جدة مساء اليوم الأحد.

كما اشار النشطاء الى تعطل الملاحة الجوية لـمطار جدة الدولي حاليا وتعذر جميع الرحلات من الهبوط في مدرج المطار.

وكان تحالف العدوان السعودي اعلن في وقت سابق من اليوم ان "هجوماً استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآة أرامكو في جيزان".

واعترفت دولة العدوان السعودية باصابة منشائتها النفطية وانخفاض انتاجها في الهجوم الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية في عملية كسر الحصار الثانية التي استهدفت العمق السعودي بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وكالة الانباء السعودية "واس" نشرت صورا وفيديوهات لما سمتة بالاضرار التي خلفها الهجوم على محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان. واكدت وزارة الطاقة السعودية بانخفاض إنتاج مصفاة ساينوبك للتكرير بعد العملية

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط قال امس السبت، إن "محادثات الرياض عنوانها سلام، وباطنها عدوان أكبر وحصار أشد"، مؤكداً أن "مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام.. وشعبنا لا يثق بالكذب والخداع".

‎واستهدفت طائرات التحالف السعودي، اليوم السبت، بـ4 غارات مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وبـ4 غارات مديريتي حرض وعبس في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في 11 آذار/مارس، استهداف منشأة أرامكو في العمق السعودي، وذلك ضمن عملية "كسر الحصار الأولى".

وستستعرض القوات المسلحة اليمنية اليوم"حصاد سبع سنوات من الصمود في وجه التحالف السعودية لمختلف تشكيلات القوات المسلحة وفي مقدمتها القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير، والعمليات النوعية، وتفاصيل أخرى مهمة"، وفق إعلان العميد سريع.