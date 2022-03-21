النظام ...تطبيع وتمييز وانتهاكات

العالم - حديث البحرين

فالشعب البحريني بكل أطيافه يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني ومع ذلك يلهث النظام للمزيد من وضع البحرين تحت هيمنة العدو على صعد مختلفة ومتعددة.

في حين أن البحرينيين رغم كل محاولات النظام وتخريب نسيجهم الاجتماعي يرفضون التمييز بينهم على قاعدة ان البحرين بكل أبنائها هي أقوى ولاسيما بعدما هدد التجنيس السياسي وحدتهم الوطنية.

في موازاة التطبيع والتمييز هنالك الانتهاكات اذ ان لدى النظام سجلا قاتم السواد في حقوق الانسان حيث أن هنالك الاف المعتقلين بسبب مطالبتهم بالعدالة والديمقراطية.

ضيوف الحلقة :



- الناشط السياسي البحريني علي الفايز من لندن

-الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي من لندن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...