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موقف الإعلام الاسرائيلي من من قصف الموقع الصهيوني في كردستان العراق

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أوضح الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس ان القراءة الاسرائيلية تؤكد بأن الصهاينة بدأوا يقتنعون بأن المواجهة هي مفتوحة لا ترتبط بالمكان والزمان، وبالتالي عندما تتصرف إيران تجاه أي موقع اسرائيلي سواء في العراق أو غير العراق يعني أنها تعني محور المقاومة ككل.

العالم - العين الاسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار رواس الى أن العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، عندما كان يقصف مواقع عسكرية سواء أكانت سورية أم غير سوريا هي تعني إيران لجهة أن العدوان يطالها لان المحور واحد وبالتالي فان إيران تحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين وهي اليوم عندما قصفت هذا الموقع الاسرائيلي هو حقيقة لم تنكرها"اسرائيل" والصحافة الاسرائيلية.

واعتبر الرواس أن هذه المسألة تؤكد على أن المواجهة هي مفتوحة ولإيران كل الحق بأن تذود عن أرضها وعن محور المقاومة كما هي دائما، وبالتالي فان هذا القلق اصبح يتوسع لدى الاسرائيليين لان المساحة الجغرافية تتوسع في المواجهة.

وبين الرواس أن الصهاينة يظنون أن عدوانهم على سوريا المتكرر ان المعركة "محدودة" والمعركة في الحقيقة ليست محدودة، لان انتشارهم غير محدود.

ويستمر الاعلام الاسرائيلي بتسليط الضوء على قصف الموقع الاسرائيلي في كردستان العراق، وتمحيص الحدث تحليلا وتعليقا وبحثا في خلفياته وتداعياته مفسرا الرسائل الايرانية بخشية كبيرة من أحداث مشابهة قد تهدد التواجد الاسرائيلي في أي مكان في العالم

أما الخشية الكبرى فكانت من الخرق السيبراني للكيان الذي وصل الى رئيس جهاز الموساد الأمر الذي شكل صفعة أمنية قوية لتل أبيب.

من جهة أخرى تعمل الأوساط العسكرية والإسرائيلية على تشكيل حلف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران.

وبعد عملية قصف الموقع الاسرائيلي في أربيل في كردستان العراق وعملية تخريب المواقع الالكترونية لمراكز وزارية وحساسة في الكيان الصهيوني أبدى اعلام العدو اعتقاده بأن ايران تسعى لان تحول المواجهة مع الكيان الى علنية هذا ما تقوله القناة الـ13 العبرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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