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ألمانيا: لا يمكننا ان نستغني عن النفط الروسي

ألمانيا: لا يمكننا ان نستغني عن النفط الروسي
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية.

العالم-اوروبا

يأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت "رويترز"، نقلت عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحضير لحزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا"، ولهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إن دول البلطيق، بما في ذلك ليتوانيا، تضغط من أجل مثل هذه الإجراءات التقييدية، بينما تحذر ألمانيا من اتخاذ إجراءات متهورة لأن أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل.

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ألمانيا: لا يمكننا ان نستغني عن النفط الروسي

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