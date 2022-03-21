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أرمينيا: خسائرنا جراء الحرب في قره باغ عام 2020 بلغت 3822 شخصا

أرمينيا: خسائرنا جراء الحرب في قره باغ عام 2020 بلغت 3822 شخصا
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت لجنة التحقيقات الأرمينية، اليوم الاثنين، بأن حجم الخسائر التي تكبدها الجانب الأرميني نتيجة لتصعيد الصراع في قره باغ في خريف عام 2020 بلغ 3822 شخصا.

العالم-آسيا الوسطى

وجاء في بيان لجنة التحقيقات الأمنية على موقعها الرسمي: "نتيجة للحرب العدوانية التي شنتها أذربيجان، بلغ إجمالي عدد القتلى من العسكريين والمدنيين في جمهورية أرتساخ (الاسم الذاتي لقره باغ) وجمهورية أرمينيا 3822 شخصاً. ووفقا للوضع القائم يوم 21 آذار/ مارس عام 2022، يعتبر 187 عسكريا و21 مدنيا من المفقودين".

وتجدر الإشارة إلى أنه في كانون الثاني/يناير عام 2022، تم الإعلان بأن عدد هذه الخسائر بلغ 3809 أشخاص.

ويشار أيضا إلى أنه وفقا لآخر البيانات، قامت باكو بتسليم أكثر من 150 شخصاً إلى يريفان -عسكريين ومدنيين- كانوا محتجزين من قبل أذربيجان.

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