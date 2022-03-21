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سفير روسيا: مزاعم الغرب هي لإحداث شرخ بين موسكو وطهران

سفير روسيا: مزاعم الغرب هي لإحداث شرخ بين موسكو وطهران
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، إن السلطات الإيرانية تدرك أن المزاعم التي تقول إن روسيا تبطئ من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي هدفها إحداث شرخ بين موسكو وطهران.

العالم-روسيا

وقال جاغاريان على أثير قناة "روسيا 24": "تدرك حكومة البلاد وفريق التفاوض جيدًا أن كل هذه المزاعم تهدف إلى إحداث شرخ بين روسيا وإيران، هم يفهمون كل شيء جيدًا".

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، محاولات التشكيك في التزام روسيا باستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بـ "لعبة لا ضمير لها".

وقالت زاخاروفا، في إحاطة: "محاولات التشكيك في التزامنا بـ"استئناف عمل" خطة العمل المشتركة الشاملة، هي لعبة قذرة من جانب أولئك الذين لا يريدون الاعتراف بأخطاء وانتهاكات الماضي. ما زالوا يبحثون عن "طرف" من أجل تحميله مسؤولية انهيار "الاتفاق النووي". هذه اللعبة لن تنطلي على أحد".

ونصحت زاخاروفا زملاءها الغربيين بتركيز طاقاتهم على كيفية تلبية المطالب المبررة للجانب الإيراني للتوصل إلى قرار شامل من قبل اللجنة المشتركة.

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