سلطنة عُمان تقرر رفع الطاقة القصوى لإنتاج النفط الخام لتصل إلى هذا الرقم

العالم - عمان

وقال المدير التنفيذي لمديرية نفط الشمال بشركة تنمية نفط عمان (المملوكة بأغلبيتها للحكومة) الدكتور بدر الخروصي في تصريحات لوسائل الإعلام صباح اليوم “هناك توجيه من وزارة الطاقة والمعادن بتعظيم الإنتاج قدر المستطاع للاستفادة من أسعار النفط والغاز”.

وأضاف أن إنتاج السلطنة من الخام يقدر حاليًا بمليون برميل يوميًا.

بينما أشار إلى أنه على مستوى إنتاج الشركة، يبلغ إنتاج الخام نحو 680 ألف برميل يوميًا. كما تنتج تنمية نفط عمان ما يتراوح بين 110 ألف و 115 ألف برميل من المكثفات.

بينما ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 7.3% بنهاية يناير 2022. ليبلغ 31 مليونا و869 ألفا و700 برميل مقارنة بـ 29 مليونا و713 ألفا و400 برميل بنهاية يناير 2021. وفق ما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة.

وبحسب البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية، سجل إنتاج النفط الخام لوحده ارتفاعا بنسبة 10.8 % خلال هذه الفترة. فيما انخفض إنتاج السلطنة من المكثفات النفطية بنسبة 4.3 % بنهاية يناير الماضي مقارنة بشهر يناير من العام 2021.

كما سجل متوسط السعر الإجمالي لخام نفط عمان ارتفاعا بنسبة 83.2 % بنهاية شهر يناير 2022 ليصل إلى 80.3 دولار أمريكي للبرميل. مقارنة بـ 43.8 دولار أمريكي للبرميل في نهاية يناير 2021.

وشهدت صادرات سلطنة عمان النفطية إلى الصين نموا بنسبة 26.1 % لتبلغ 25 مليونا و61 ألفا و700 برميل بنهاية يناير الماضي. مقارنة بـ 19 مليونا و879 ألفا و300 برميل بنهاية يناير 2021. فيما انخفضت صادرات سلطنة عُمان إلى الهند التي تعد ثاني أبرز مستورد للنفط العُماني بنسبة 47.9 % خلال هذه الفترة.