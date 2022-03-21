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"إسرائيل" تشن حملة اعتقالات في الأراضي المحتلة

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عددا من الشخصيات الفلسطينية من بينهم قيادات حركة المقاومة الاسلامية حماس ورئيس احدى القوائم المرشحة للانتخابات البلدية في مدينة البيرة والكاتب والباحث عماد ابوعواد.

العالم – خاص بالعالم

مدينة البيرة قبل ايام خمس من انطلاق الانتخابات المحلية، حملة اعتقالات في المدينة طالت رئيس احدى القوائم المرشحة للانتخابات البلدية بالاضافة الى رئيس مؤسسة القدس للدراسات عماد ابو عواد.

الاعتقالات التي امتدت في ارجاء الضفة الغربية طالت ايضا قياديين في حركة حماس وطلبة جامعات وناشطين في العمل الاجتماعي، حملة الاعتقالات تاتي قبل ايام فقط من الانتخابات المحلية في المدن والتجمعات الكبرى الامر الذي فسر بانه عبث اسرائيلي جديد في الساحة الفلسطينية ومحاولة لقلب الاوراق وضرب الحالة الفلسطينية .

مدينة البيرة هي احدى المدن الكبرى الثلاث في الضفة الغربية والتي تستعد لانتخابات محلية ورغم ان حركة حماس لا تشارك في الانتخابات بشكل رسمي وبقوائم محسوبة الا ان الاحنلال يتهم بعض القوائم في هذه المدن بانها قريبة من الحركة التي يصفها الاحتلال بالمحظورة في الضفة الغربية ويلاحق قادتها وعناصرها ،ورغم ان الانتخابات المحلية هي انتخابات خدماتية بعيدة عن السياسية الا ان الاحتلال يتعامل معها كباروميتر لتوجه الشارع الفلسطيني.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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