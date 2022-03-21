شاهد.. هذا ما تمخض عن خطاب قائد الثورة الإسلامية

العالم – خاص بالعالم

وفي كلمة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة أدان قائد الثورة الإسلامية التمييز العنصري الذي اظهره الغرب تجاه الازمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن العنصرية الغربية ظهرت في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين. كما شجب سماحته الظلم والعنف في العالم، ورأى ان العالم يواجه ظلما كبيرا نتيجة سياسة انظمة الاستكبار الوحشية.

وفي الشان الداخلية الايراني، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة إعطاء الأولوية للشأن الاقتصادي، داعيا المسؤولين في البلاد إلى جعل الاقتصاد موضوعهم الأساس.

وشدد سماحته على وجوب الاتجاه إلى 'الاقتصاد المعرفي والعلمي' لدوره في ساحات ومجالات الانتاج كافة، مشيرا إلى أنه وفي حال جعل الاعمال المعرفية اساسا للاقتصاد فستعود بالفائدة للبلاد، مشددا على السعي للاكتفاء الذاتي. ولفت قائد الثورة إلى أن البلاد واجهت خلال العقد الماضي عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية، مشددا على أهمية توفير المزيد من الرفاه الاقتصادي للشعب.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..