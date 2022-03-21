العراق يشارك في المنتدى العالمي للمياه بالسنغال

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ترأس وفدا عالي المستوى من المختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارات الخارجية والبيئة والموارد المائية للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه 2022، الذي انطلقت أعماله هذا اليوم في العاصمة السنغالية داكار والذي تنظمه دولة السنغال بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه ومنظمات ووكالات الامم المتحدة المعنية بالشأن المائي، تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية"، بمشاركة وحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء المياه لمناقشة أبرز قضايا وأزمات المياه الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان، أن "المنتدى يهدف الى التركيز على أهمية وضع المياه في الأجندة السياسية للحكومات كحق من حقوق الإنسان ومطلب اساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمها توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وتحقيق الامن المائي والغذائي وأمن الطاقة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بالأخص في الدول التي تعاني من شح المياه وتسخير التكنولوجيا والاستثمار في تحسين ادارة الموارد المائية والري، وتمكين النساء والشباب وأهمية إبعاد المياه العابرة للحدود عن السياسات الدولية واعتبارها قضايا علمية".

وأشار إلى أن "المياه ليست ملكا لدول منابع او مصبات الانهر بل هي ملك الناس وأن التعاون بين الدول المتشاطئة أصبح ملزما ولم يعد خيارا وعلى كافة الدول اتخاذ الإجراءات الحقيقية والخطوات العملية لتحقيق ذلك".