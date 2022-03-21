ألمانيا: لا نستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية

العالم - أوروبا

يأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إنّ "دول البلطيق، بما في ذلك ليتوانيا، تضغط من أجل مثل هذه الإجراءات التقييدية، بينما تحذر ألمانيا من اتخاذ إجراءات متهورة لأن "أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل".

وفي السياق، توصلت كل من ألمانيا وقطر إلى اتفاق حول شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، حسبما أفادت هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي) الأحد.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين أنه تم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن "الشركات التي أتت إلى قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري".

وتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقتٍ سابق "المرض الجماعي، والفقر، وعدم قدرة الناس على تدفئة منازلهم، والحصول على البنزين" إذا توقفت بلاده عن استخدام النفط والغاز الروسيين، مشيراً إلى أنّ 55% من الغاز الطبيعي، و52% من الفحم، و34% من الزيوت المعدنية المستخدمة في البلاد تأتي من روسيا.

وحذرت ألمانيا من أنّ المقاطعة الفورية لإمدادات الغاز والنفط الروسيين، "قد تضرّ بسكانها أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما سيتسبب في بطالة جماعية وفقر في البلاد".