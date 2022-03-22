آية الله ري شهري يلبي نداء ربه

العالم - ايران

وبحسب الأنباء فإن آية الله محمد محمدي ري شهري ممثل الولي الفقيه وسادن روضة عبدالعظيم الحسني عليه السلام لبى مساء الاثنين دعوة ربه.

وأكد أحد مدراء سدانة عبدالعظيم الحسني (ع) واحد المقربين للفقيد الراحل نبا رحيل هذا العالم الجليل .

وولد هذا العالم الرباني في طهران عام 1946 وذهب إلى قم للدراسة عام 1961 وتتلمذ عند علماء كبار مثل آية كلبايكاني ووحيد خراساني والحائري وجواد تبريزي وغيرهم.

وكان آية الله ري شهري في طليعة المجاهدين خلال سنوات الثورة ، وبعد الثورة شغل مناصب منها كعضو في مجلس خبراء القيادة ، ووزارة الامن ، والنائب العام للبلاد، وبعض المسؤوليات الأخرى ، بما في ذلك إنشاء وإدارة جامعة القرآن والحديث.