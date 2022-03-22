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انجاز جديد لكريم بنزيما في الدوري الاسباني

انجاز جديد لكريم بنزيما في الدوري الاسباني
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصدر مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" برصيد أهداف وصل إلى 22 هدفا.

العالم - رياضة

ولم يشارك بنزيما في مباراة فريقه أمام برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة.

ويتقدم بنزيما بفارق 8 أهداف عن فينيسيوس جونيور، نجم الريال، وإنيس أونال، مهاجم خيتافي، وراؤول دي توماس، لاعب إسبانيول، إذا يصل رصيد كل منهم من الأهداف إلى 14 هدفا، بحسب تقرير لموقع "جول".

ويأتي في المرتبة الثالثة كل من إياجو إسباس، لاعب سيلتا فيجو، وخوانمي، مهاجم ريال بيتيس برصيد 13 هدفا.

يذكر أن اللاعب الفرنسي ذو الأصل الجزائري غاب عن مباراة الريال أمام البرسا، أمس الأحد، بسبب الإصابة، ورغم ذلك فإنه يقدم موسما رائعا ليصبح اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم برصيد أهداف خلال مسيرته الكروية وصل إلى 413 هدفا حتى الآن وهو ما يجعله يتفوق على اللاعب تيري هنري صاحب رصيد 411 هدفا.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة يليه فريق إشبيلية بـ 56 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز رقم 3 بـ 54 نقطة.

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