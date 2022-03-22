الرئيس الأوكراني: مستعد لبحث قضايا القرم ودونباس مع بوتين

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال زيلينسكي "في أول لقاء مع رئيس روسيا، أنا مستعد لطرح هذه القضايا، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا. لكنني متأكد من أن هذا الحل لن يتم اتخاذه في هذا الاجتماع".

وأضاف، "أعتقد أن هذه قصة صعبة للغاية على الجميع، شبه جزيرة القرم ودونباس. ومن أجل إيجاد طريقة للخروج من هناك، تحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوة الأولى، التي تحدثت عنها وهي ضمانات أمنية، ونهاية الحرب. وفي الوقت نفسه نتفق على أننا نحل قضايا الأراضي المحتلة مؤقتا".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.