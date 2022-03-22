شاهد.. السعودية والتملص من تبعات العدوان علی اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال جحاف في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان العدوان علی اليمن، شارف علی نهاية عامه السابع وبداية عامه الثامن والمسؤولين عن العدوان، السعودية والولايات المتحدة أصبحا يريدان انهاء العدوان.

وأضاف ان المعتدين علی اليمن، رسموا استراتيجية للدخول في العدوان علی اليمن ولكنهم لم يرسموا استراتيجية للخروج من هذه الحرب.

وأكد ان جميع المؤشرات تشير الی انهم يريدون الخروج من هذه الحرب، لكنهم خسروا الحرب ولايريدون ان يخسروا ما بعد الحرب ايضاً.

وبيّن الجحاف ان المعتدين علی اليمن، لايفكرون حتی بماء الوجه، وجل ما تفكر به امريكا والسعودية والامارات هي الكلف التي سيخلفها لهم هذا العدوان.

وانتقد دعوة السعودية الاطراف اليمنية للحوار في الرياض معتبراً انها محاولة حمقاء لتقدم نفسها راعية للسلام في حين انها هي من شنت هذه الحرب.