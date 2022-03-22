روسیا تطالب أمریکا بوقف التصعيد والتوقف عن شحن الأجواء

العالم - روسيا

وأبلغ سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن انهيار العلاقات الروسية الأمريكية بات قاب قوسين أو أدنى بسبب سلوك واشنطن.

وتمنى المسؤول الروسي على الإدارة الأمريكية أن تغير سلوكها وتتوقف عن شحن الأجواء لكي تتجنب قطع العلاقات الروسية الأمريكية.

ولكي تحافظ أمريكا على العلاقات مع روسيا، يجب أن تكف عن إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة.

وقال ريابكوف إن موسكو لا تلمس بعد إقدام واشنطن على وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا كما لا تلمس استعداد واشنطن ورغبتها في التأثير على نظام الحكم الأوكراني إيجابيًا، قبل أن يضيف:

لكن ذلك لا يؤثر على عزمنا على تحقيق أهداف محددة تصبو إليها العملية العسكرية الخاصة.

وتستمر روسيا في الوقت نفسه في التصدي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون. وقال

ريابكوف إن سلوك واشنطن التي لا توقف التصعيد لا يؤثر على "عزمنا على التأقلم مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية".