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شاهد.. فنلندا على طاولة النوروز في ايران

الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

قدم سفير فنلندا في ايران كاري كاهيلودتو تهنئة نوروزية الى ايران وبقية الامم التي تحتفل بهذا العيد.

العالم – ايران

"عيد النوروز" من بين الأعياد التي لم تتمكن الأحداث التاريخية من التأثير بها والقضاء عليها حيث يعتبر من أقدم الأعياد التي عرفتها البشرية حيث يعود تاريخه الى 4 الاف عام على أقل تقدير.

تحتفل الكثير من الدول بهذا العيد من بينها ايران والعراق وأفغانستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان ومقدونيا وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وكوجارات وشمال غرب الصين وغيرها من الأقوام في غربي آسيا.

حيث يحتفل مئات الملايين حول العالم بدءاً من يوم غد الاثنين 21 مارس/ آذار، بعيد النوروز ورأس السنة الفارسية، خاصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث يعتبر النوروز احدى اكبر مظاهر وحدة الشعب الايراني العظيم رغم اختلاف قومياته وأديانه وثقافاته وألسنته، وبعد دخول الاسلام ارض إيران، تعامل بلطف مع سائر الأديان والعادات والتقاليد ومنها عادات الإيرانيين الدينية، الأمر الذي جعل تلك العادات لا تندثر او تزال من المجتمع بالكامل.

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