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بالصور.. القبض على أحد أخطر المطلوبين بحماة

بالصور.. القبض على أحد أخطر المطلوبين بحماة
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأمن الجنائي في محافظة حماة وسط سوريا قبض على مجرم وصفته بأنه "من أخطر المطلوبين بجرائم القتل والخطف والسرقة" في ريف المحافظة.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة طلبات بحق المقبوض عليه (حسام. م)، بجرائم: "تشكيل عصابة قتل وخطف وسلب وطلب فدية مالية، وشراء سيارة مسلوبة، وإدارة شبكة دعارة، وبيع فتاة، وإطلاق نار وممانعة الدوريات الأمنية ما أدى لاستشهاد عناصر". يضاف إلى ذلك، حسب الوزارة، عدد من جرائم الخطف والسلب.

وأضافت الوزارة أنه وبتحري المزرعة العائدة له عثر فيها على بندقيتي صيد أوتوماتيك بومبكشن، ومخازن لبندقية حربية، ومسدس حربي، وطلقات من عيارات مختلفة، وبطاقات حمل سلاح ومهمات بأسماء مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص".

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