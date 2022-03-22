%3.27 نسبة التصويت في الأردن حتى الساعة العاشرة صباحا

العالم - الأردن

وبلغ عدد الناخبين في الأردن خلال 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع 149 ألفا و444 مقترعا ومقترعة.



وسجلت محافظة معان أعلى نسبة اقتراع حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء بنسبة 9,16%، وتلتها عجلون 7,53%، ثم الكرك 6,90%، ثم جرش بنسبة 6,80%



وجاءت محافظة العاصمة عمان الأقل اقتراعا بنسبة 1,68%.



وبلغت نسبة المقترعين الذكور على مستوى المملكة 2,18%، ونسبة المقترعات الاناث 1,09%.



وتاليا أعداد المقترعين حتى الساعة العاشرة صباحا:



اربد / الذكور 21418 اناث 10036



البلقاء / ذكور 9004 اناث 4782



الزرقاء/ ذكور 8797 اناث 3161



الطفيلة/ ذكور 2290 اناث 1197



العاصمة/ ذكور 21002 اناث 9634



العقبة/ ذكور 2138 اناث 1030



الكرك / ذكور 7997 اناث 1030



المفرق/ ذكور 8999 اناث 5324



جرش / ذكور 4949 اناث 5324



عجلون / ذكور 4933 اناث 2779



مادبا / ذكور 3976 اناث 1588



معان / ذكور 4835 اناث 3221