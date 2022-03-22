%3.27 نسبة التصويت في الأردن حتى الساعة العاشرة صباحا

العالم - الأردن
وبلغ عدد الناخبين في الأردن خلال 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع 149 ألفا و444 مقترعا ومقترعة.
وسجلت محافظة معان أعلى نسبة اقتراع حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء بنسبة 9,16%، وتلتها عجلون 7,53%، ثم الكرك 6,90%، ثم جرش بنسبة 6,80%
وجاءت محافظة العاصمة عمان الأقل اقتراعا بنسبة 1,68%.
وبلغت نسبة المقترعين الذكور على مستوى المملكة 2,18%، ونسبة المقترعات الاناث 1,09%.
وتاليا أعداد المقترعين حتى الساعة العاشرة صباحا:
اربد / الذكور 21418 اناث 10036
البلقاء / ذكور 9004 اناث 4782
الزرقاء/ ذكور 8797 اناث 3161
الطفيلة/ ذكور 2290 اناث 1197
العاصمة/ ذكور 21002 اناث 9634
العقبة/ ذكور 2138 اناث 1030
الكرك / ذكور 7997 اناث 1030
المفرق/ ذكور 8999 اناث 5324
جرش / ذكور 4949 اناث 5324
عجلون / ذكور 4933 اناث 2779
مادبا / ذكور 3976 اناث 1588
معان / ذكور 4835 اناث 3221