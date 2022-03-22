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%3.27 نسبة التصويت في الأردن حتى الساعة العاشرة صباحا

%3.27 نسبة التصويت في الأردن حتى الساعة العاشرة صباحا
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى 3.27% في كافة محافظات الأردن حتى الساعة العاشرة صباحا.

العالم - الأردن

وبلغ عدد الناخبين في الأردن خلال 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع 149 ألفا و444 مقترعا ومقترعة.

وسجلت محافظة معان أعلى نسبة اقتراع حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء بنسبة 9,16%، وتلتها عجلون 7,53%، ثم الكرك 6,90%، ثم جرش بنسبة 6,80%

وجاءت محافظة العاصمة عمان الأقل اقتراعا بنسبة 1,68%.

وبلغت نسبة المقترعين الذكور على مستوى المملكة 2,18%، ونسبة المقترعات الاناث 1,09%.

وتاليا أعداد المقترعين حتى الساعة العاشرة صباحا:

اربد / الذكور 21418 اناث 10036

البلقاء / ذكور 9004 اناث 4782

الزرقاء/ ذكور 8797 اناث 3161

الطفيلة/ ذكور 2290 اناث 1197

العاصمة/ ذكور 21002 اناث 9634

العقبة/ ذكور 2138 اناث 1030

الكرك / ذكور 7997 اناث 1030

المفرق/ ذكور 8999 اناث 5324

جرش / ذكور 4949 اناث 5324

عجلون / ذكور 4933 اناث 2779

مادبا / ذكور 3976 اناث 1588

معان / ذكور 4835 اناث 3221

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