مراسل العالم: القوميون نفذوا استفزازا أدى لتسرب الأمونيا في سومي

العالم – خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم ان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف اكد في بيان: إن تسرب الأمونيا في مصنع سوميكيمبروم في مدينة سومي جاء ليلا تنفيذا لاستفزاز مخطط له من قبل القوميين الأوكرانيين، الذي حذرت منه وزارة الدفاع الروسية رسميا قبل أيام قليلة.

وبحسب رئيس ادارة منطقة سومي الاقليمية، حدث تسرب للأمونيا في مصنع سوميكيمبروم، ولا يوجد أي تهديد لسكان سومي، لان الكتل الجوية (السحب الهوائية) كانت تتحرك بعكس اتجاه المدينة.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية رسميا منذ ايام من تعدين هذا المشروع من قبل القوميين الأوكرانيين من أجل ارتكاب استفزاز بهدف اتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الروسية لم تخطط ولا تقوم بأي ضربات ضد المنشآت الأوكرانية لتخزين أو إنتاج مواد سامة"، منوها بمسؤولية النظام القومي في كييف بشكل مباشر عن أي حوادث محتملة لمرافق تخزين المواد السامة في أوكرانيا.

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